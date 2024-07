Alta Velocità Roma-Napoli, guasto sulla linea e ritardi fino a 70 minuti

(Adnkronos) – Disagi, oggi, sulla linea dell’Alta Velocità tra Roma e Napoli. La circolazione è fortemente rallentata per un guasto alla linea tra Labico e Anagni. In corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria, spiega Trenitalia nel suo sito.

I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Roma e Napoli via Formia o via Cassino e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti.