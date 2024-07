L’avvento dell’estate porta con sé come di consueto, il rush finale nei lavori di organizzazione di Fiere Zootecniche internazionali, la kermesse sulla quale si accenderanno i riflettori dal 28 al 30 novembre 2024 a Cremona Fiere.

La struttura dell’evento – giunto quest’anno alla settantanovesima edizione – è ormai definita e si sta provvedendo a mettere a punto gli ultimi dettagli: anche l’edizione 2024 si presenta come un evento di grandissimo livello sia per quanto riguarda la presenza degli animali che saranno più di 600; sia per quanto riguarda la parte convegnistica, da sempre vero fiore all’occhiello della rassegna.

Proprio rispetto alla parte convegnistica stanno emergendo interessanti novità che andranno a qualificare ancora maggiormente le tre giornate di fiera.

Tra le collaborazioni che costituiscono una novità nell’edizione 2024, quella con Clal.it – Teseo, che ritorna dopo diversi anni con un evento – nato appunto dalla collaborazione tra Clal e Cremona Fiere – già calendarizzato per venerdì 29 novembre, che rappresenterà un momento di sintesi importante rispetto alla valutazione dell’andamento dei mercati del latte e delle delicate relazioni che intercorrono lungo la filiera.

Clal è come noto una realtà di valore internazionale, che gode di grandissima autorevolezza proprio nell’ambito dell’analisi dei dati e delle interpretazioni delle tendenze di mercato: “Come Cremona Fiere – spiega il direttore Massimo De Bellis – siamo stati molto contenti della collaborazione che quest’anno si è costituita con Clal, accogliamo con favore la reciproca opportunità di organizzare in collaborazione un evento che sarà un momento di grande attrattività, visto il livello importante che Clal è sempre in grado di raggiungere e vista anche la qualità del pubblico che viene attirato dalla presenza dei tecnici di questa realtà”.

Angelo Rossi, fondatore di Clal, spiega: “il Team di Clal desidera informare gli Allevatori italiani, e siamo molto contenti di poterli incontrare presso Fiere Zootecniche, in un contesto dove l’Allevatore si reca per ricercare le ultime innovazioni. Il Team porterà l’innovazione dei siti web Clal.it e Teseo, e non solo: parleremo di un attore fondamentale, il Consumatore, e di come comunicare in modo opportuno l’allevamento da Latte”.

