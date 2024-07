Arresto convalidato per il 36enne italiano che sabato sera è stato arrestato dalla polizia per rapina impropria dopo aver commesso un furto al supermercato Esselunga ed aver strattonato il vigilante cercando di darsi alla fuga. L’uomo, che alle spalle ha numerosi precedenti specifici, resta in carcere. Sabato sera, dopo essere entrato nel supermercato di via Ghisleri, aveva messo nel carrello bottiglie di superalcolici per un valore di circa 90 euro, tentando di passare le casse senza pagare, ma le sue mosse non sono sfuggite all’addetto alla sicurezza, che già lo conosceva, visti i precedenti furti che l’uomo aveva messo a segno nel supermercato.

Il 36enne, che lavora come cuoco, è stato fermato dal vigilante mentre stava allontanandosi in bici. Per cercare di guadagnare la fuga, il ladro ha strattonato violentemente l’addetto alla sicurezza, provocandogli un’escoriazione al polso, e ha minacciato uno dei dipendenti che era accorso per dar man forte al collega.

Nel frattempo sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Volante della Questura che hanno preso in consegna il 36enne. L’uomo è stato identificato e dichiarato in arresto per rapina impropria. Oggi l’uomo, comparso davanti al giudice per il processo per direttissima dopo essere stato in ospedale per aver accusato un malore, ha ammesso le sue responsabilità per il furto, ma ha negato di aver aggredito la guardia giurata. Era difeso dall’avvocato Mario Tacchinardi, che per l’imputato aveva chiesto la misura più lieve dell’obbligo di firma o in alternativa gli arresti domiciliari.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata