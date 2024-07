Consegnava la droga ai clienti spostandosi a bordo del suo monopattino, ma i suoi movimenti non sono passati inoservati: a finire nei guai un 28enne, con precedenti di polizia a carico, arrestato dai Carabinieri del Radiomobile di Cremona.

La pattuglia era impegnata nell’ormai quotidiana attività di controllo del territorio allo scopo di contrastare lo spaccio di stupefacenti, quando ha notato l’uomo a bordo del monopattino. Vista l’ora tarda, erano passate le 3 della mattina, i militari si sono insospettiti, e lo hanno fermato. Mentre lo identificavano hanno notato un atteggiamento paticolarmente nervoso, che li ha indotti a procedere con una perquisizione.

Negli slip l’uomo aveva 11 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita e dei pezzi di hashish, per oltre 13 grammi, mentre nel portafoglio aveva 265 euro in banconote di piccolo taglio. E’ scattata quindi una perquisizione domiciliare, dalla quale sono emersi tre panetti di hashish per un peso complessivo di 291 grammi, quasi 5 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione, coltello e cutter sporchi di stupefacente e materiale per il confezionamento delle dosi.

Tutto è stato sequestrato, mentre il 28enne è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga e accompagnato presso il carcere di Cremona. La mattina del 29 luglio è intervenuta la convalida dell’atto e nei suoi confronti è stata disposta la custodia in carcere.

