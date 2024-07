Disperati, ma purtroppo vani, i tentativi di salvare il ragazzino di 13 anni di origine straniera residente nel bresciano che ieri sera è morto annegato nel fiume Oglio dopo essersi tuffato nel tratto che scorre in località Parco la Pedrera di Soncino dove la balneazione è vietata. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Cremona, accorsi insieme ai colleghi di Milano e al Nucleo speleo alpino fluviale, compresi due soccorritori acquatici e i volontari di Orzinuovi. La tragedia si è consumata davanti agli occhi attoniti dei genitori del ragazzo e del nonno con i quali la giovanissima vittima aveva trascorso una giornata fino a quel momento spensierata.

Poi la decisione di fare un bagno. Dopo essersi tuffato, il 13enne non è più riemerso. In preda al panico, non vedendolo più, i famigliari hanno lanciato l’allarme. Poi l’arrivo dei vigili del fuoco, le ricerche e il ritrovamento sott’acqua del ragazzo. I medici del 118 hanno fatto di tutto per tentare di rianimarlo, purtroppo senza successo. Un punto, quello del tratto di fiume dove l’adolescente si è tuffato, dove l’acqua non è molto profonda, ma dove ci sono forti correnti.

Sull’accaduto, i carabinieri hanno avviato un’indagine per ricostruire esattamente la dinamica dei fatti. Gli inquirenti hanno sentito i testimoni presenti al momento dell’incidente e ovviamente la famiglia della vittima.

Sara Pizzorni

