Quel filo annodato alla nostra storia. La Cremonese è lieta di annunciare la maglia away per la stagione sportiva 2024/25 per il sesto anno consecutivo dallo sponsor tecnico Acerbis. Il kit che accompagnerà i grigiorossi nelle gare in trasferta vede la base bianca spezzata da un taglio sagomato capace di enfatizzare la grafica posizionata su spalle e maniche e si distingue per il ritorno del logo direttamente ispirato a quello utilizzato dalla Cremo negli anni ‘80 e ‘90, già presente nel third kit 2023/24. Il motivo che caratterizza la parte superiore è un macro disegno astratto ripetuto in sequenza all’interno del quale si alternano il grigio e il rosso, gli iconici colori societari, e i sovratoni degli stessi sulla base. Il richiamo è alle storiche divise utilizzate dalla Cremonese in Serie A tra il 1993 e il 1996 e ancora oggi particolarmente apprezzate. Il collo polo rosso è caratterizzato da una sottile riga di contrasto bianca lungo tutto il bordo e si chiude al centro con un inserto grigio in costina che spezza la continuità della grafica ripetuta sulle spalle. Nel retro la continuità della trama grafica è spezzata dall’inserimento di un motivo stampato monocolore grigio sul quale è posizionata l’anno di fondazione della società, 1903, realizzato in silicone rosso con effetto 3D.

La nuova maglia away 2024/25 sarà disponibile alla vendita entro la prima metà di settembre con la riapertura del Cremonese Store di via Solferino 36 e, a partire dallo stesso periodo, presso lo store online grigiorosso. Ulteriori dettagli saranno comunicati prossimamente attraverso i canali ufficiali del club.

