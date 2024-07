Approvato dalla Giunta, su proposta dell’assessore Luca Burgazzi, l’aggiornamento della strategia “Giovani in Centro – strategia di sviluppo e rigenerazione urbana per il centro storico di Cremona” da promuovere attraverso i fondi strutturali per il periodo 2021-2027, con riferimento in particolare al piano finanziario integrato con le risorse addizionali del Fondo Sviluppo e Coesione. Questo significa che per il progetto sono disponibili ulteriori risorse.

Nel dicembre 2023 è stato approvato lo schema di Accordo per la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lombardia il quale, tra i finanziamenti legati alla riqualificazione urbana, prevede € 30.000.000 per l’attuazione di quella che viene definita Linea di intervento “Strategie di sviluppo urbano sostenibile”: si tratta di risorse addizionali destinate alla copertura di eventuali fabbisogni finanziari dei Comuni emersi in relazione alle operazioni finanziate nell’ambito delle Strategie successivamente all’approvazione delle stesse, così da garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi e del relativo impatto sociale esse si prefiggono.

Regione Lombardia, nel gennaio di quest’anno, ha individuato il criterio di riparto delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 e ha approvato lo schema di atto aggiuntivo per l’attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile finanziate nell’ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027.

A sua volta, il Comune di Cremona, il 13 maggio 2024, ha presentato una richiesta di modifica della Strategia di sviluppo urbano sostenibile, prevedendo l’integrazione di risorse addizionali del Fondo Sviluppo e Coesione per un importo pari a € 2.400.000,00 che non comporta modifiche sostanziali rispetto all’impianto della Strategia di sviluppo urbano sostenibile precedentemente approvata. Dal canto sua, Regione Lombardia, in aggiunta agli impegni già assunti, con apposito decreto del 7 giugno scorso, si è impegnata ad integrare il finanziamento a favore del Comune di Cremona, pari € 15.160.000,00, con uno stanziamento di € 2.400.000 a valere su risorse del Fondo Sviluppo e Coesione.

Pertanto, il costo complessivo della Strategia di sviluppo urbano sostenibile, rimodulata a seguito dell’integrazione delle risorse addizionali del Fondo Sviluppo e Coesione, è pari a euro 20.121.347, così suddivise: € 14.160.000,00 finanziati a valere sulle risorse autonome di Regione Lombardia; € 1.000.000,00 finanziati a valere sulle risorse del Programma Regionale (PR) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) per il periodo 2021-2027 di Regione Lombardia; € 2.400.000,00 finanziati a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 di Regione Lombardia; € 2.561.347,00 finanziati con risorse comunali.

“Sono decisamente soddisfatto che Regione Lombardia, valutando positivamente il progetto di rigenerazione urbana ‘Giovani in Centro’, abbia stanziato ulteriori risorse per oltre 2 milioni di euro”, ha detto Burgazzi. “Un chiaro segnale dell’importanza del progetto che andrà a rigenerare completamente un comparto strategico del centro storico cittadino. A queste risorse va ad aggiungersi il cofinanziamento del Comune, così da disporre di oltre 17 milioni di euro per uno dei progetti più importanti che questa Amministrazione dovrà gestire. A settembre si entrerà nel vivo della progettazione con processi di partecipazione per tutte le realtà associative del territorio, andando così a costruire dal basso un progetto che cambierà davvero il volto della nostra città”.

