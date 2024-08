Una giornata con blackout a intermittenza quella di oggi 1 agosto. Nelle primissime ore del mattino è mancata la luce in una vasta parte a sud di Cremona e il problema si è ripresentato anche nel tardo pomeriggio tra via Cadore, va Giordano (dove attorno alle 19 si sono spenti anche i semafori), via Genala, porta Romana.

© Riproduzione riservata