Nonostante alcuni temporali in arrivo al Centro-Nord, Il caldo non darà tregua. vale sia per il fine settimana quando le temperature saranno ancora africane, sia per i prossimi giorni : e addirittura l’ondata di calore potrebbe durare fino a Ferragosto. I temporali sulle Alpi e sul Veneto avevano fatto sperare in un calo delle temperature, ma le città da nord a sud sono ancora roventi.

Si è appena chiuso uno dei mesi più caldi di sempre, con una media di notti tropicali altissima. Sabato al nord il tempo è in prevalenza soleggiato, ad eccezione di variabilità con qualche breve acquazzone sulle Alpi orientali e Lombarde, con Temperature massime tra 28 e 33 gradi.

Domenica sarà prevalentemente soleggiato, con qualche variabilità su monti e Veneto, mentre al pomeriggio ci sarà possibilità di qualche pioggia su Alpi e Prealpi. In questa fase, le temperature torneranno a salire, con massime tra 30 e 35 gradi. L’estate, dunque, ha stentato ad arrivare, ma ora, almeno fino a Ferragosto, non si vedono grandi cambiamenti all’orizzonte.

Il caldo proseguirà e il 2024 continuerà a registrare temperature record. Anche i mari sono “bollenti’ con l’acqua che sta assorbendo il 90% del riscaldamento globale. Nel Mar Ligure l’acqua sfiora i 30 gradi con i pesci autoctoni in fuga. nt

