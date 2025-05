Ha preso avvio la stagione 2025 di STRADIVARIfestival: l’Orchestra Barocca di Friburgo ha inaugurato la tredicesima edizione mercoledì sera eseguendo i Concerti Brandeburghesi di Bach nell’Auditorium Giovanni Arvedi di Cremona con Gottfried von der Goltz violino solista e concertatore e Sebastian Wienand al clavicembalo.

La rassegna, promossa da Museo del Violino in sinergia con Unomedia e con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends, si sviluppa come di consueto principalmente in autunno ma quest’anno prevede due eventi in primavera che valorizzano sempre gli archi trovando in Bach, padre della musica moderna, il filo conduttore tracciato dal direttore artistico Roberto Codazzi.

Partecipare all’esecuzione integrale dei Brandeburghesi ha rappresentato per il pubblico un’esperienza estremamente interessante: ciascuno dei sei Concerti è infatti diverso per formazione, durata, stile e atmosfera. Sono pezzi arditi con combinazioni di strumenti che risultavano inusuali all’epoca e sanno sorprendere ancora oggi.

Ancor più ascoltarli da una compagine così prestigiosa quale è l’Orchestra Barocca di Friburgo, uno degli ensemble più rinomati nella prassi esecutiva storica che da oltre 35 anni vanta una presenza rilevante sulla scena musicale internazionale. Il M° von der Goltz, in scena a Cremona, ne è direttore artistico insieme a Cecilia Bernardini.

Il prossimo appuntamento di STRADIVARIfestival sarà sabato 17 maggio alle 21 con l’Ensemble Diderot, che proporrà un concerto dedicato alla musica per strumenti al tempo Bach.

