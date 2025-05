Una Cremonese reduce da ben sette risultati utili consecutivi vuole finire la regular season nel miglior modo possibile. Il tecnico Stroppa in conferenza stampa ha ammesso che con sole quattro giornate da giocare il terzo posto è nelle mani dello Spezia e la sua squadra deve solo pensare di partita in partita, cercando di vincerle tutte, senza troppe pressioni, perché l’obiettivo vero rimane ovviamente quello di ottenere il salto di categoria attraverso i playoff. In poche parole: il quarto posto è consolidato e tutto quello che eventualmente potrà regalare il finale della regular season sarà qualcosa di più.

Con questo spirito i grigiorossi stanno vivendo queste ultime partite che precedono gli spareggi promozione. Va detto, però, che mantenendo questo passo sarebbe addirittura possibile raggiungere il terzo posto, visto che i punti di distacco dallo Spezia si sono ridotti a 4, con lo scontro diretto ancora da giocare.

Certo il calendario non è dei più agevoli, a cominciare dalla sfida contro la Sampdoria (calcio d’inizio alle ore 15), che dopo essere partita per puntare alla Serie A si ritrova a vivere l’incubo della retrocessione, in una stagione che ha visto ben quattro allenatori diversi avvicendarsi sulla panchina blucerchiata. I liguri hanno perso tre delle ultime quattro gare e hanno un disperato bisogno di punti. Per ottenerli scenderanno in campo con il coltello tra i denti, facendo leva su uno stadio Ferraris gremito.

Insomma, i grigiorossi dovranno fare i conti con un ambiente ostile e un’avversaria agguerrita più che mai. Ma la Cremonese vista in campo in queste ultime giornate non deve aver paura di nessuno, forte di una condizione atletica invidiabile e di una rosa profonda che garantisce alternative di alto livello anche a gara in corso, che il più delle volte si sono rivelate decisive. I grigiorossi stanno bene e non hanno nessuna intenzione di fermarsi, consapevoli che quella di Genova sarà una trasferta tostissima, contro un’avversaria che venderà cara la pelle.

Le pressioni, però, sono tutte dalla parte di una Samp che non può più sbagliare, soprattutto davanti ai propri tifosi. E se le cose dovessero mettersi in un certo modo, il fattore ambientale potrebbe anche ritorcersi contro la squadra di Evani.

Stroppa avrà tutti a disposizione (a parte lo squalificato Vazquez). Davanti a Fulignati, la difesa dovrebbe essere formata da Antov (in vantaggio su Ceccherini), Ravanelli e Bianchetti. A destra ci sarà Barbieri, mentre a sinistra potrebbe tornare titolare Azzi, anche se Zanimacchia ha fatto bene contro il Mantova. A centrocampo Castagnetti e Vandeputte sono quasi certi del posto, mentre per il ruolo di mezzala destra sarà ballottaggio tra Pickel e Collocolo. Davanti, considerato il recente rendimento, tutto fa pensare che partiranno dal primo minuto di nuovo Johnsen e De Luca.

Cercare di battere la Sampdoria per poi tuffarsi nel difficilissimo trittico finale contro le prime tre della classe (Sassuolo, Spezia e infine Pisa) è l’obiettivo della Cremonese. In un finale di regular season che rimane tutto da scrivere per i grigiorossi, che vogliono presentarsi nel migliore dei modi al grande appuntamento con i playoff, quando da realizzare ci sarà un sogno soltanto sfiorato nella scorsa stagione.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata