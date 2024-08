Castelleone è ancora scossa per la tragica scomparsa di Davide Valesi, motociclista di 49 anni, che ha perso la vita venerdì mattina schiantandosi contro un palo con la sua moto, all’altezza del passaggio a livello del comune cremasco.

Il primo a rappresentare il cordoglio di tutti i cittadini castelleonesi è stato Don Giambattista Marini, parroco del paese, il quale ha voluto lasciare un pensiero per Davide.

“Sono rimasto sconvolto dalla notizia di questo tragico incidente – afferma Don Giambattista – è sempre difficile commentare questi fatti, ed esprimere un sentimento di solidarietà nei confronti dei familiari. L’unica cosa che posso dire, anche a nome della comunità, che saremo coinvolti nella preghiera per i prossimi giorni: per Davide e per i suoi familiari”.

Riccardo Lionetto

