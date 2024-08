La Cremonese sta per mettere a segno un colpaccio in attacco. La trattativa per portare alla corte di mister Stroppa la punta della Salernitana Federico Bonazzoli è in fase di chiusura. Manca soltanto l’ufficialità, che arriverà nelle prossime ore. Dopo la partenza di Coda e l’addio al calcio di Ciofani, rinforzare l’attacco era diventata una necessità. E dopo l’arrivo di Manuel De Luca dalla Sampdoria la società grigiorossa non si è fermata facendo di tutto per portare a Cremona anche Federico Bonazzoli, attaccante che nelle ultime cinque stagioni ha sempre giocato in Serie A.

Un elemento che nel torneo cadetto potrebbe davvero fare la differenza. Bonazzoli era in uscita dalla Salernitana ed ha ormai trovato l’accordo con i grigiorossi per spalmare il suo ingaggio. Il direttore sportivo Giacchetta sta lavorando sodo per poter rendere ufficiale l’approdo alla Cremo di Bonazzoli, che nella scorsa stagione ha giocato in prestito a Verona, totalizzando 24 presenze e 3 gol. In passato ha vestito anche le maglie di Torino, Sampdoria, Padova, Spal, Brescia, Virtus Lanciano e Inter, dopo essere cresciuto nel settore giovanile nerazzurro.

E’ ormai fatta anche per il trasferimento proprio alla Salernitana di Paolo Ghiglione. E in uscita ci sono anche Vazquez, che ha la possibilità di tonare in Argentina per finire la carriera, oltre a Falletti, che vanta parecchie richieste in Serie B.

Ma la notizia clamorosa è che dopo De Luca e Bonazzoli potrebbe arrivare alla corte di Stroppa ancora un altro attaccante. Ai grigiorossi, infatti, piace molto Marco Nasti, 20enne di proprietà del Milan, reduce da due stagioni in prestito in Serie B con le maglie di Cosenza e Bari. Il ds Giacchetta vuole regalare anche questo ulteriore rinforzo a Stroppa, per un reparto offensivo che diventerebbe sulla carta devastante. Per Nasti, però, c’è da battere la concorrenza di Genoa e Verona, club di Serie A che hanno messo nel mirino il ragazzo del Milan.

Mauro Maffezzoni

