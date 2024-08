E’ l’abbraccio di una piccola comunità, quella della Canottieri Bissolati, al suo campione Giacomo Gentili: alla festa organizzata in suo onore questo pomeriggio si presenta con la medaglia d’argento al collo, quella del canottaggio quattro di coppia e si parte: televisore acceso e volume al massimo per rivivere con tutta la società quella volata che ha consegnato il secondo gradino del podio alle Olimpiadi di Parigi al remo azzurro.

Giacomo Gentili è ancora incredulo ed emozionato come il giorno della conquista dell’argento.

Alla festa voluta e organizzata dalla Bissolati, due scudieri d’eccezione: Valentina Rodini che festeggia i 3 anni dall’oro di Tokyo 2020 nel doppio Pesi Leggeri femminile e Gigi Arrigoni, allenatore settore femminile del Canottaggio azzurro.

Lorenzo Scaratti

© Riproduzione riservata