Cambio della guardia al Comando della Polizia Provinciale. Dal 1° settembre l’ufficiale Chiara Fusari prenderà il posto di Salvatore Guzzardo, arrivato a Cremona tre anni fa con una nomina a tempo determinato, ora terminata. Torna all’Unione dei Comuni Adda – Martesana, sul Milanese, da cui proveniva. “E’ stata un’esperienza formativa bella e interessante”, afferma, “e devo ringraziare i colleghi di Cremona che hanno sempre dimostrato la massima operatività rispetto ai compiti ai quali erano chiamati. Questo facilita molto il ruolo di comando”.

Il comando della polizia provinciale, composto da appena 11 persone dopo il ridimensionamento dell’ente in seguito alla riforma DelRio, è chiamato a vari compiti, in particolare di natura ambientale (controllo della fauna selvatica, coordinamento delle Gaurdie Ecologiche, controllo ittico ecc) e di sorveglianza stradale. “Di lavoro da fare ce n’è ancora tantissimo – spiega Guzzardo -. A Cremona ho trovato una ottima collabroazione con tutte le istituzioni in campo e con i vertici provinciali delle forze dell’ordine”.

Chiara Fusari, responsabile del Nucleo Stradale della Polizia Provinciale e dal 2021 sindaco del Comune di Azzanello, è la prima donna comandante nell’ente di corso Vittorio Emanuele e il suo incarico ha durata fino al 30 giugno 2025.

