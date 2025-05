Giornata di festa nella sede cremonese dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con la Graduation Ceremony dedicata agli studenti che si sono laureati durante lo scorso anno accademico nel Campus di Santa Monica.

All’accoglienza la consegna della toga e del tocco, protagonista poi del caratteristico lancio collettivo, mentre l’evento si è aperto con la liturgia della parola presieduta dal Vescovo Antonio Napolioni, cui hanno fatto seguito gli interventi di Marco Allena, preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, e di Pier Sandro Cocconcelli, preside della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, introdotti dal pro-rettore vicario Anna Maria Fellegara.

Presente il sindaco Andrea Virgilio e numerosi docenti che hanno accompagnato i ragazzi durante tutto il percorso studi fino al momento apicale con la consegna dei diplomi. Nel pubblico famigliari e amici pronti a celebrare i laureati, che sul palcoscenico hanno dato testimonianza dell’esperienza positiva vissuta.

Qualcuno è arrivato da lontano per frequentare l’ateneo apprezzando l’accoglienza della città e c’è chi ha trovato un lavoro ancor prima di terminare gli studi portando avanti in parallelo le due attività. Un brindisi e qualche foto in giardino hanno concluso l’evento sotto un sole primaverile.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata