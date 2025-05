Da giovedì 15 maggio via Bembo sarà interessata da lavori stradali, eseguiti per conto di Padania Acque S.p.A., per la riparazione della rete fognaria con il successivo ripristino del manto stradale (acciottolato). L’intervento, che salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche, si concluderà nell’arco di una settimana, comporta la chiusura della via al traffico veicolare.

Sarà istituito il doppio senso di circolazione a monte e a valle dell’area cantiere per garantire l’accesso alle proprietà laterali sino all’altezza del civico 15 dove si è verificato il cedimento della fognatura.

Nei giorni precedenti ai lavori sarà in ogni caso posizionata idonea segnaletica con tutte le indicazioni dei percorsi alternativi. L’evoluzione del cantiere sarà seguita dai responsabili dell’esercizio fognatura di Padania Acque S.p.A.

