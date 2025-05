Soncino Borgo fiorito preso ufficialmente il via. L’evento dedicato ai frutti della terra e all’artigianato creativo green, ha portato i primi turisti e curiosi nei pressi della Rocca Sforzesca, per ammirare e acquistare piante stagionali, aromatiche e da giardino per poter abbellire le proprie abitazioni o vivai.

In occasione degli ottant’anni di ConfCommercio Cremona, l’evento è stato riproposto per la terza volta ed ha attirato espositori da tutta Italia, radunati in trenta stand. Immancabile la Lavanda della Valtellina, ma anche alcune eccellenze di piante aromatiche come l’erba anice, la liquirizia e il Wasabi; insieme a loro anche i bonsai, tipici alberelli cinesi.

L’appuntamento Soncino Borgo fiorito sarà rivolto a tutto ciò che ruota intorno al verde quindi oltre ai florovivaisti si troveranno anche espositori di oggettistica da giardino, alto artigianato, piccolo antiquariato e vintage, arredamento e design da esterno e prodotti di agricoltura biologica, oltre ad una piccola area ristoro.

Soddisfazione per l’assessora al Turismo e Commercio Chiara Rossi, brava nel contribuire allo sviluppo mediatico di Soncino attraverso la pagina Instagram nata nel 2020 ‘Borgo Soncino’, utile a raccontare gli eventi del paese attraverso foto e video dei turisti. L’evento florovivaista è tra questi, e si appresa a diventare una realtà consolidata sul Territorio cremasco.

“Mi piace sottolineare come questi eventi siano di qualità perché sono su misura per il nostro Turismo – ha affermato l’assessora al Commercio – sono venuti espositori da tutta Italia e noi siamo felici di averli ospitati, grazie anche all’organizzazione di ConfCommercio Cremona che ha deciso di riproporre la manifestazione anche quest’anno qui da noi in concomitanza con i suoi ottant’anni”.

Riccardo Lionetto

© Riproduzione riservata