Si è svolto sabato mattina, al Civico 81 di via Bonomelli, il primo esperimento di asta delle biciclette rigenerate presso la “Gare des gars” operativa in via Dante sul piazzale tramvie, la ciclofficina sociale gestita dagli educatori della cooperativa Cosper, che offre l’opportunità di imparare un lavoro a persone svantaggiate, impiegate in lavori di pubblica utilità, persone in messa alla prova ma anche a ragazzi che semplicemente vogliono sperimentarsi, dare una mano, acquisire competenze.

Una quindicina di biciclette da bambino sono state messe a disposizione delle famiglie intervenute, nell’ottica dell’economia circolare, come spiega il responsabile della ciclofficina, Lorenzo Cavedo. “Da noi lavorano due meccanici e un operatore sociale, è un luogo di lavoro ma anche di formazione, di incontro, di aggregazione. Oltre a riparare i mezzi, rigeneriamo anche le biciclette, provenienti da donazioni o anche recuperate dalla Polizia Locale in quanto abbandonate”.

“Come cooperativa Cosper, in generale, puntiamo molto al recupero, al ridurre lo spreco e all’economia circolare e operiamo quindi nell’ottica di rigenerare, di dare una seconda vita alle cose. In alcuni incontri che abbiamo fatto, ci hanno raccontato che ci vogliono tra le 6 e le 7 biciclette per arrivare ai 16 anni nell’arco di crescita del bambino. E per evitare che molte biciclette rimanessero in garage, cantina o che andassero poi in discarica, abbiamo deciso di tentare questo esperimento dell’asta innanzitutto con le bici da bambino, prima di provare anche con quelle da adulto. In questo modo vogliamo anche incentivare una mobilità sostenibile, una mobilità dolce.

Il prezzo di partenza è legato non tanto al valore della bicicletta quanto al lavoro che è stato fatto per rigenerarla: “Quello che conta per noi è il lavoro che i meccanici e i ragazzi che ci hanno aiutato hanno impiegato per rigenerare le biciclette o alle componenti nuove che sono state necessarie per ridare una seconda vita”.

