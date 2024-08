E’ finito in ospedale in codice giallo un uomo di 61 anni che alla guida della sua auto ha perso il controllo poco prima delle 16, finendo contro un palo dell’illuminazione in via Landraini, a Soresina. Molto violento l’impatto, che ha distrutto l’autovettura, divelto un palo della segnaletica e piegato completamente quello della luce. Sul posto, carabinieri, vigili del fuoco e i soccorrittori della Croce Verde.

