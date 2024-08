Cremonese scatenata sul mercato. Nel giorno in cui i grigiorossi hanno messo a segno il colpo Federico Bonazzoli, ecco un altro annuncio ufficiale, arrivato in serata. Tommaso Barbieri vestirà il grigiorosso. Il direttore sportivo Giacchetta seguiva da tempo il giocatore della Juventus, che nella scorsa stagione ha fatto bene al Pisa in Serie B. Per lui c’erano anche offerte dalla massima serie, tanto che a un certo punto sembrava tutto sfumato per un eventuale approdo a Cremona. E invece, nel giorno in cui è stato ceduto Paolo Ghiglione alla Salernitana, ecco che la società grigiorossa è corsa subito ai ripari, assicurandosi un altro terzino destro da regalare al tecnico Stroppa. Così, la notizia di un ritorno di fiamma per Barbieri si è trasformata in poche ore in un trasferimento ufficiale. La Cremonese ha effettuato un investimento importante, acquisendo a titolo definitivo dalla Juventus il difensore Tommaso Barbieri.

Nato a Magenta, in provincia di Milano, il 26 agosto 2002, Barbieri è un terzino destro cresciuto calcisticamente nel Novara, con cui ha esordito in Serie C a soli 17 anni raccogliendo 17 presenze nel 2019-20. A partire dalla stagione seguente il calciatore di Vigevano veste la maglia della Juventus Next Gen e, in tre anni, registra 76 presenze in tutte le competizioni (6 assist) per poi esordire con la prima squadra in Champions League (una presenza) e Serie A (3 presenze).

Nell’annata appena conclusa ha giocato 33 gare con il Pisa con 3 gol e altrettanti assist. Nel giro delle nazionali giovanili dal 2019, con gli azzurrini ha totalizzato 13 presenze. Il difensore sarà legato alla Cremonese fino al 30 giugno 2028.

