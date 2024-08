I Carabinieri della Stazione di Casalbuttano hanno denunciato un uomo di 18 anni, con precedenti di polizia a carico, ritenuto responsabile di indebito utilizzo di carta di pagamento. I militari sono partiti dalla denuncia presentata da un uomo del posto relativa all’utilizzo indebito di una sua carta di pagamento da parte di ignoti, presentata a fine luglio presso la Stazione di Casalbuttano. La vittima ha riferito di avere ricevuto sul suo telefono delle notifiche di pagamento, mediante la sua carta di credito, che non aveva autorizzato e, quando era andato a cercarla nel luogo dove l’aveva lasciata, non l’aveva trovava, ritenendo di averla smarrita. La sua carta nello stesso giorno era stata utilizzata più volte per effettuare diversi pagamenti, per alcune decine di euro, presso varie attività commerciali ubicate in più comuni. Poi, la vittima aveva bloccato la carta per impedire nuovi utilizzi.

I militari hanno quindi verificato i pagamenti che la vittima non riconosceva come propri e hanno dato avvio alle indagini. Hanno richiesto e ottenuto le immagini delle telecamere di sorveglianza dei locali pubblici nei quali erano stati effettuati i pagamenti e, partendo dagli orari in cui erano stati effettuati, hanno controllato le immagini, notando che quella carta era stata utilizzata da un giovane, immediatamente riconosciuto nel 18enne. Infatti, il volto era ben visibile e i militari lo hanno rapidamente identificato. Inoltre, i militari di Casalbuttano lo avevano notato in giro per il paese e lo avevano fermato e identificato accertando che aveva gli stessi vestiti che indossava il giorno che aveva fatto gli acquisti con la carta. I militari non sono riusciti a ricostruire come l’uomo sia entrato in possesso della carta di credito, ma, valutato l’esito degli accertamenti, hanno denunciato il 18enne per indebito utilizzo di carta di pagamento.

