“Si entra nel vivo di ‘Giovani in Centro’, questo grande progetto di rigenerazione urbana che comprende il recupero di due piazze, la rinascita del Vecchio Ospedale con spazi per la cultura e l’aggregazione giovanile e con alloggi per i giovani e giovani famiglie” a dirlo è Luca Burgazzi, assessore con delega al Coordinamento del progetto in questione. “Un investimento importante di 20 milioni di euro, che vede un ulteriore stanziamento di oltre 2 milione di euro da parte di Regione Lombardia.

Un recupero che guarda alle nuove generazioni e al loro benessere e con questo contribuire ad innalzare complessivamente la qualità della vita della città. Dare vita ad aree dismesse significa agire sulla materia ma soprattutto su noi stessi, su idee nuove in grado di mettere al centro le persone, i loro bisogni e la loro creatività. Proprio con questo intento di mettere al centro la città e le persone, a settembre parte un percorso partecipativo per condividere idee, pensieri e per mettere insieme le migliori energie per affrontare una delle sfide più importanti per il futuro della città”.

Burgazzi lancia quindi un invito rivolto alle associazioni, gli enti, le organizzazioni che a diverso titolo si sentono coinvolte e vogliono dare il loro contributo di idee a partecipare al ciclo di incontri organizzato dal Comune di Cremona che si terrà alla Fondazione Città di Cremona, piazza Giovanni XXIII, 1 nei pomeriggi di giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 settembre, prossimi dalle 16 alle 18.

Gli incontri sono infatti dedicati ad enti e associazioni attivi nel campo culturale, della coesione sociale e del supporto alla partecipazione dei giovani. Ogni ente o associazione potrà indicare una persona di riferimento che dovrà partecipare all’intero ciclo di incontri.

“Giovani in Centro”, finanziato da Regione Lombardia nell’ambito delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile, vede le nuove generazioni destinatarie di un imponente lavoro di ripensamento dei luoghi cittadini. In particolare, il complesso di San Francesco, una volta conclusi i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’edificio, verrà destinato ai giovani come spazio condiviso, dedicato alla creatività e all’aggregazione, un luogo per la comunità e della comunità.

Giovedì 26 settembre alle ore 10 è prevista una visita al complesso di San Francesco insieme a referenti dello Studio Isolarchitetti, incaricato del progetto di riqualificazione. A seguire avrà inizio il ciclo incontri di Social Design curati e diretti da Andrea Staid, antropologo e scrittore che condurrà una riflessione sulla progettazione e la partecipazione, soffermandosi sugli aspetti chiave del progetto.

Il ciclo prevede tre incontri formativi dedicati a tre tematiche: Fare rete: come creare mutuo appoggio e solidarietà; Educare alla partecipazione; Fare città, tra passato, presente e futuri impossibili.

Per partecipare gli enti e le associazioni devono inviare una breve presentazione delle attività svolte e indicare il nominativo della persona referente all’indirizzo e mail sus.cremona@comune.cremona.it entro il 9 settembre 2024.

