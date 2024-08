Riflettori di nuovo accesi sul carcere, anche a fronte degli episodi sempre più frequenti di suicidio che si verificano dietro le sbarre, come accaduto recentemente anche a Cremona. Anche per questo i Radicali intervengono nuovamente sul tema, cercando di promuovere una serie di iniziative concrete nei confronti del Presidente della Repubblica, del ministro della Giustizia e della Magistratura di Sorveglianza “per far fronte alle condizioni disumane e degradanti in cui versano i detenuti”.

A questo proposito, il 12 agosto una delegazione del partito sarà in visita alla Casa Circondariale di Cremona. Presenti Sergio Ravelli, Gino Ruggeri, Maria Teresa Molaschi, Fabio Favalli e Samuele Resmini.

“La situazione penitenziaria è lo specchio della politica giudiziaria, e lo stato della giustizia italiana è – come descritto dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo – di una giustizia che viola strutturalmente i diritti umani fondamentali” commentano i promotori.

“Il numero dei suicidi in carcere è solo uno dei parametri, per quanto significativo e di estrema gravità, per valutare lo stato dei penitenziari. Il sovraffollamento, la mancanza di assistenza sanitaria, la presenza di soggetti psichiatrici e tossicodipendenti abbandonati a sé stessi rappresentano tutto ciò che la Repubblica Italiana ritiene inaccettabile”.

