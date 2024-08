Buona la prima per la Festa dell’Unità di Cremona, promossa dal Partito Democratico, che ha preso il via nella serata di venerdì nell’area ex campeggio di Lungo Po Europa. Un momento importante per il partito cittadino, in cui fare il punto dopo le amministrative e confrontarsi con il pubblico su sfide e prospettive della città.

Al centro del dibattito, nella prima serata, c’è stato il tema della sanità, con un confronto cui hanno preso parte il consigliere regionale Matteo Piloni e i consiglieri comunali di Cremona Fabiola Barcellari, Ilaria Cavalli, Andrea Segalini e Cinzia Marenzi.

“E’ uno dei temi principali che come Pd nazionale e sui territori stiamo portando avanti, perché è venuto meno il diritto alla salute” sottolinea Piloni. Si è parlato dei “tempi di attesa lunghissimi, che ti portano a dover mettere mano al portafogli sempre più spesso. Così scegliere tra pubblico e privato non è più davvero una scelta del cittadino, che a volte non ne può fare a meno”.

Durante il dibattito si è anche parlato della proposta di legge di iniziativa popolare per cui il Pd sta raccogliendo le firme – già 50mila le sottoscrizioni. Si vuole così “obbligare il consiglio regionale a esprimersi nel merito”. Molteplici i contenuti della proposta di legge. Come la richiesta di fissare il principio universalistico del servizio sanitario, che per il Pd “oggi è venuto meno”, mettento attorno a un tavolo tutti gli attori coinvolti.

Altra richiesta, è che la prevenzione torni a essere centrale, così come la programmazione. Questo significa, spiega Piloni, “che si punti sui finanziamenti”. Tra le battaglie del Pd, infatti, anche quella di fissare al 7,5% il tetto minimo sotto al quale non si possa andare per il finanziamento pubblico del servizio. Infine si chiede di riequilibrare il rapporto tra pubblico e privato.

Infine, durante il dibattito si è parlato anche di temi territoriali, come le case di comunità, alcune delle quali ancora non sono state realizzate, la necessità di rafforzare l’ospedale di Cremona, e di valorizzarne il personale.

La festa proseguirà sabato sera con la presentazione del libro “La Quarta via”, alla presenza dell’autore, il consigliere regionale Piero Bissolati.

