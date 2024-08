I Carabinieri della Stazione di Ostiano hanno denunciato in stato di libertà per guida senza patente poiché revocata, con recidiva, e sequestrato amministrativamente il veicolo, un uomo di 77 anni, residente in provincia di Cremona con precedenti di polizia a carico.

La mattina del 9 agosto, durante il controllo del territorio, una pattuglia della Stazione di Ostiano, ha notato il 77enne in questione a bordo di un’auto, mentre si aggirava nei pressi di un’area residenziale di Volongo. Alla vista dei militari, l’uomo ha tentato di eludere il controllo.

Prontamente raggiunto e fermato, ha riferito di non avere con sé documenti, neanche quello di guida, perché li aveva dimenticati a casa. Ha quindi fornito verbalmente i propri dati anagrafici e da un riscontro nelle banche dati è emerso che non era in possesso della patente di guida poiché revocata. E’ scattata quindi la denuncia, con il sequestro amministrativo del veicolo.

