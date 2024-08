Sono 57 le domande giunte in Comune a Cremona per il posto di portavoce e 42 quelle per il ruolo di capo di gabinetto. I termini per partecipare alla manifestazione di interesse sono scaduti lunedì 5 agosto.

Il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio, subito dopo il suo insediamento, ha deciso di organizzare il suo ufficio staff che lo seguirà per tutto il suo mandato, esprimendo fin da subito la volontà di volere accanto a sé queste due figure. Entrambi gli incarichi sono di carattere fiduciario e si estingueranno con il termine del mandato elettivo, cioè nel 2029. E’ sempre il sindaco che può recedere in qualsiasi momento il contratto.

Molto diversi i due ruoli. Il capo di gabinetto deve svolgere attività di supporto alle funzioni politico-istituzionali del Sindaco nonché all’attuazione degli indirizzi rivolte al complesso delle strutture dell’Ente, sovrintendere alla Segreteria Particolare del Sindaco ed in particolar modo ai rapporti con gli Organi Istituzionali e con le strutture politico amministrative cui sono preposti gli Assessori in relazione alle deleghe loro attribuite; curare i rapporti con i gruppi consiliari e con gli enti del territorio; sovrintendere, alle realizzazione e controllo del programma di mandato, alla comunicazione, all’informazione del Comune, fornire supporto per le attività di rappresentanza, onorificenze pubbliche, cerimoniale di manifestazioni civili, religiose, culturali e sportive.

Il portavoce invece dovrà supportare gli amministratori nei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di stampa; tenere i rapporti con gli organi di informazione, curare le attività dirette ad informare la collettività sugli obiettivi, programmi ed iniziative dell’Amministrazione Comunale, individuare ed adottare forme innovative di comunicazione.

Oa l’iter prevede una verifica da parte del dirigente del personale Fabio Scio dei requisiti delle domande, che poi verranno sottoposte al sindaco, il quale dovrà scegliere tra tutti i curricula. Per quanto riguarda il quadro economico, il capo di gabinetto rientra nell’area dei funzionari, dunque allo stipendio base di un livello D1 si aggiungerà un compenso forfettario per 13 mensilità, mentre il portavoce rientra nell’area degli istruttori dunque un livello C e anche per questa figura allo stipendio base si aggiungerà un forfait per 13 mensilità.

Silvia Galli

