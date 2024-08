In questo periodo ai cremonesi sarà certamente capitato di vedere passeggiare nel centro storico gruppi di giovani ragazzi, spesso con in spalla custodie di strumenti musicali. Sono i musicisti che arrivano in città da tutto il mondo con il progetto masterclass e il Cremona Summer Festival, promosso dalla camera di commercio da oltre 10 anni che dura solitamente un paio di mesi tra giugno e agosto.

Un contenitore di attività didattiche e di sessioni pubbliche, rivolto agli studenti e ai musicisti amatoriali. Le attività del Festival sono lezioni, concerti e concorsi con l’idea di diffondere il brand di Cremona – la musica e la liuteria- attraverso l’organizzazione di attività rivolte non solo ai musicisti professionisti, ma anche alle migliaia di studenti e di amatori che vogliono vivere l’esperienza unica di suonare nella terra di Stradivari.

I numeri sono importanti: dai 40 partecipanti nel 2009 siamo arrivati ai 1400 nel 2023 tra studenti, musicisti, insegnanti, genitori, con un numero di presenze (arrivi per pernottamenti) pari a circa 5000. Numeri destinati ad aumentare nel 2024.

Qualcuno si ferma in città anche per intere settimane. Il picco dei soggiorni si registra a luglio. Tutto questo ha riflessi positivi sull’economia del territorio, tra alberghi, case vacanza e bed&breakfast, ristoranti, musei, negozi di prodotti tipici e di vicinato. Notevole l’indotto anche per le botteghe liutarie con la vendita di strumenti ad arco.

Tutte le orchestre e i gruppi sostengono, autonomamente o tramite i tour operator, le spese di trasporto, vitto e alloggio. Il progetto contribuisce così non solo ad animare, in particolare nel periodo estivo, i centri storici non solo di Cremona, ma anche di Crema e di Casalmaggiore e dimostra come la musica rappresenti per il territorio una risorsa importantissima da valorizzare anche dal punto di vista turistico.

