L’impegno a difesa del cibo naturale e del lavoro delle aziende agricole che lo producono sarà al centro della presenza di Coldiretti Cremona e delle aziende agricole di Campagna amica alla Tre Giorni in Piazza di Pizzighettone, storica manifestazione che si tiene nelle antiche mura, con l’esposizione presso le Casematte nei giorni 17 e 18 maggio.

All’interno della casamatta dedicata da Coldiretti alle eccellenze dell’agricoltura italiana, prenderanno posto alcune aziende di Campagna Amica, proponendo presso i loro banchi i frutti dell’agricoltura cremonese.

Sarà una ulteriore occasione per celebrare la “spesa di maggio”, che tinge le nostre tavole di nuovi colori, dal rosso delle fragole e delle prime ciliegie al verde dei piselli e delle insalate, e per invitare i cittadini a scegliere sempre la sicurezza e la qualità dei prodotti italiani, garantiti dagli agricoltori.

Come avviene ogni anno, lo stand Coldiretti diverrà punto d’incontro per agricoltori, cittadini, rappresentanti istituzionali.

“Sarà occasione per dialogare in merito al nostro impegno e alle tante sfide che oggi ci troviamo di fronte, a cominciare dalla difesa del lavoro e del reddito delle imprese agricole, anche attraverso la giusta redistribuzione del valore lungo la filiera” sottolinea Giovanni Roncalli, Direttore di Coldiretti Cremona. “Solo per citarne alcune: la necessità di un mercato dove si applichi il principio di reciprocità, nel rispetto dei diritti delle persone e nel solco della sostenibilità; l’obbligo di etichettatura trasparente su tutti i cibi; la battaglia per difendere il cibo naturale contro i rischi dei prodotti nati in laboratorio e ultra processati; l’impegno per una corretta educazione alimentare e conoscenza del mondo delle campagne per le nuove generazioni; la necessità di formare nuovi profili professionali per le nostre imprese fino all’importanza di puntare su innovazione, infrastrutture e ricerca. Come Coldiretti non ci tiriamo indietro e continuiamo a fare la nostra parte con impegno e orgoglio”.

Presso lo stand sarà possibile sostenere la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare proposta da Coldiretti, con l’obiettivo di portare l’Europa a cambiare strada sulla trasparenza di quanto portiamo in tavola, con l’obbligo dell’etichetta d’origine a livello europeo su tutti gli alimenti in commercio.

L’obiettivo è raggiungere un milione di firme per dire basta ai cibi importati e camuffati come italiani e difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori. La raccolta firme da mesi si sta svolgendo presso i mercati contadini di Campagna Amica e in tutte le sedi territoriali di Coldiretti.

Un impegno – spiega Coldiretti Cremona – che ora si è esteso al web, con la possibilità di sottoscrivere la petizione in maniera digitale da parte dei cittadini. Basta collegarsi al sito https://eci.ec.europa.eu/049/public/#/screen/home e selezionare il proprio Paese di cittadinanza nel menu a tendina in giallo a sinistra. Si potrà quindi scegliere se compilare il modulo inserendo i propri dati con numero della carta d’identità o del passaporto oppure accedere direttamente con lo spid.

