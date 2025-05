Accelerano i lavori in piazzale Azzurri d’Italia per completare le asfaltature, anche in vista del prossimo arrivo del luna park che prenderà il via il 23 maggio, ma con l’arrivo delle prime roulotte già dal 19.

L’intervento di manutenzione straordinaria sul complesso sportivo di piazzale Azzurri d’Italia comprende anche la copertura della piscina olimpionica e l’impianto fotovoltaico oltre al nuovo skate-park, per un importo lavori di 2 milioni e 430mila euro, coperti quasi per intero dai contributi del Pnrr.

Accelerano anche i lavori in via del Porto, la strada che da largo Moreni prosegue fino a largo Marinai d’Italia e che il Comune ha assicurato di completare entro il mese di maggio. Al momento sono stati realizzati i sottofondi dei nuovi parcheggi, disposti parallelamente alla strada e pensati per assorbire l’acqua piovana a beneficio quindi del drenaggio.

Di fronte all’ingresso della canottieri Baldesio è a buon punto la nuova rotatoria per smistare traffico automobilistico e ciclistico, visto che proprio la ciclovia VenTo si interseca con le auto in questo punto. 453mila euro il valore di questi due interventi.

Finora trascurato invece, e non compreso dei lavori del Pnrr, un altro intervento segnalato da diversi frequentatori dell’area verde, il laghetto artificiale all’interno di parco Maffi Vialli, che da tempo ormai ha assunto un aspetto molto diverso da come era stato pensato in origine, con acqua zampillante. Gisti gli alti costi di alimentazione dall’acquedotto, il Comune decise anni fa di approvvigionarlo con un pozzo ad hoc, ma da allora la superficie si presenta ricoperta da un fitto strato vegetale, la cosiddetta lenticchia d’acqua, rendendo lo specchio d’acqua, di fatto, un’estensione dei prati.

