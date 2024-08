Anche Cremona si appresta a vivere il periodo più caldo dell’estate con l’anticiclone Caronte che ha ripreso vigore dopo una breve pausa, portando temperature estremamente elevate su gran parte d’Italia. Questa fase dovrebbe raggiungere il suo apice proprio tra oggi domenica 11 agosto e la metà della prossima settimana, quando Caronte si espanderà fino a toccare molte aree dell’Europa orientale.

Secondo il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, l’allerta di livello 3, la più elevata, riguarda 14 città, da Bolzano fino a Palermo, toccando anche Brescia. Cremona non figura nell’elenco, ma è scontato che nella bassa pianura lombarda caratterizzata da assenza di ventilazione, la situazione non potrà essere migliore.

Oggi il termometro non dovrebbe salire oltre i 38 gradi come picco massimo, ma saranno le temperature minime quelle più difficili da sopportare, in quanto non scenderanno sotto i 24/25°C.

Vere e proprie notti tropicali, quelle che attendono i cremonesi da qui fino ad almeno ferragosto, come già accade da alcuni anni.

A partire da giovedì 15, la bolla d’aria calda si sposterà verso il Sud Italia. Questo comporterà un lieve calo delle temperature al Nord, soprattutto durante le ore notturne. Segnali di un possibile cambiamento potrebbero arrivare solo alla fine del mese, ma l’evoluzione di questa situazione è ancora incerta.

Nel frattempo per i cremonesi le uniche valvole di sfogo restano le società canottieri e le aree verdi a ridosso del fiume.

