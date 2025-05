Protagonista della sfida tra Cremonese e Sassuolo con una rete d’autore, la seconda nella sua stagione in grigiorosso, Tommaso Barbieri ha commentato il match dello Zini. Ecco le sue dichiarazioni.

Quando sei partito palla al piede, avevi già intenzione di andare al tiro?

“Ho visto la palla rimbalzare e l’ho portata avanti, scartando l’uomo. Quando ho visto la porta libera ho tirato il più forte possibile e mi è andata bene”.

Avete ottenuto un punto importante contro la capolista. Cosa è mancato?

“Sicuramente giocavamo contro la miglior squadra del campionato, ma siamo stati bravi a tenere botta e pareggiare quasi immediatamente. Nel finale, poi, potevamo anche vincere”.

Che impressione ti ha fatto il Sassuolo?

“Hanno giocatori fortissimi con alle spalle tanta Serie A, noi siamo stati bravi a portare a casa un punto”.

Nel secondo tempo hai provato su Pieragnolo la giocata del gol. Anche in quel caso volevi mettere il pallone sul secondo palo oppure hai cercato la potenza con un tiro centrale?

“Ho visto lo spazio e ho cercato di incrociarla, ma la palla non è partita come in occasione del gol”.

A chi dedichi il gol?

“Sicuramente alla mia ragazza, alla mia famiglia e a tutti i miei amici”.

La tua ex squadra, il Pisa, è andata in Serie A…

“Complimenti a loro”.

