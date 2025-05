Al termine della sfida tra Cremonese e Sassuolo, mister Giovanni Stroppa ha commentato il pareggio arrivato allo Zini. Ecco le sue dichiarazioni.

Una bellissima partita contro la capolista. Il pareggio rischia di sgonfiare le motivazioni nelle ultime due giornate?

“No, perché ci sono in palio sei punti. Vedremo cosa succederà da qui alla fine, vincere oggi avrebbe avuto un significato diverso, ma la prestazione è di valore, quindi rinnovo i complimenti alla squadra. Siamo stati belli, concentrati e determinati”.

Nell’azione che ha portato al gol del Sassuolo c’è un fraintendimento? Tutto nasce dalla costruzione dal basso…

“E’ la prima volta che subiamo una rete del genere, sicuramente la mia richiesta sarà ancora più accentuata perché noi siamo bravi a fare questa cosa. Me ne assumo la responsabilità, si tratta di un passaggio a metà campo e non di una costruzione dal basso. Continueremo a fare così perché in questi casi riusciamo sempre a chiudere l’azione, mentre quando andiamo con i lanci lunghi poi il pallone rimbalza nella nostra metà campo”.

Crede che quello di oggi sia un risultato importante in vista dei playoff?

“Assolutamente. Contro la Sampdoria c’è stato carattere ma non ci sono stati contenuti tecnici, mentre oggi abbiamo mostrato conoscenze, carattere e una capacità non indifferente di tenere il campo contro una squadra che ha giocatori di grande qualità, in grado di punirti in qualsiasi momento. La squadra ha mostrato uno spessore tecnico e una capacità di tenere il campo da grande, forse ci è mancata la giocata ma siamo arrivati tante volte in porta, facendo una prestazione di assoluto valore”.

La Cremo ha raccolto 14 punti da situazioni di svantaggio, di cui 11 da inizio marzo. A dimostrazione che la squadra ha carattere…

“Si aggiunge ad altri bellissimi aspetti che questa squadra mostra. Andiamo avanti così”.

Gelli ha giocato in posizione più arretrata rispetto a Castagnetti. Si aspettava di più dal cambio?

“Forse è la non consuetudine a giocare, gli manca il ritmo e la responsabilità è mia. Ho sempre detto che avrei voluto dargli più minuti, è entrato in un momento della partita in cui giocavamo nella metà campo avversaria e non potevamo rischiare niente, soprattutto concedere occasioni gratuite. Forse è mancato qualcosa nel giro palla, per dare palla alle mezzali e agli esterni. Mi spiace per il tiro da pochi passi di De Luca, lo spunto di Azzi… Ma quando si creano tante occasioni senza concedere nulla contro una squadra che non lascia alcun spazio ed è chiusa nella propria metà campo è motivo di soddisfazione”.

Sta facendo qualche calcolo sulle avversarie che ci saranno ai playoff?

“No, sappiamo che tipo di avversari potremo trovare. Spero che la Cremo mantenga almeno questa posizione”.

I risultati del pomeriggio di Serie B l’hanno portata a cambiare qualcosa a livello di formazione?

“No, ho inserito due ragazzi che avevano giocato meno e fatto cinque cambi. Volevo schierare Valoti e Bonazzoli dall’inizio e questa era l’occasione perfetta, anche per far rifiatare qualcuno che ha sempre giocato”.

