Da un lato l’ammissione: ci si aspettavano numeri diversi e qualche presenza in più. Dall’altro però una riflessione: se si può considerare “non soddisfacente” la presenza di 43mila spettatori in tre giorni, è perché si è davvero lavorato bene e dunque è giusto essere ambiziosi. Nessuna delusione, semplicemente la volontà di andare a migliorare quello che si può migliorare, come del resto è avvenuto – la conferma è giunta da molti tifosi – tra il primo e il secondo anno.

E stavolta, ad essere coinvolta, sarà sempre di più Dorna, la casa madre della Superbike. Il motivo? Quel primo weekend di maggio si è dimostrato un boomerang, perché a parte i veri appassionati, tanti sono stati coloro che hanno scelto di spendere il ponte del 1° maggio, con annesso weekend lungo, altrove. Magari al lago o al mare.

“Per questo stiamo ragionando – spiega l’ad del Cremona Circuit Alessandro Canevarolo – sulla possibilità di spostare la gara al secondo weekend di maggio: ne abbiamo parlato subito dopo la fine delle gare domenicali, nell’incontro che viene organizzato per tracciare un primo bilancio. Confermo che la Superbike da adesso e fino al 2028 al Cremona Circuit sarà sempre a maggio: vediamo se è possibile spostarla avanti di un fine settimana”.

