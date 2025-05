Il gruppo “Libertà è Cultura” dell’Unità Pastorale Don Primo Mazzolari, organizza la presentazione del libro “Dare un’anima alla Politica”, di don Bruno Bignami, presso l’oratorio del Boschetto, giovedì 8 maggio ore 21.

“La Pace – recita una citazione di David Maria Sassoli contenuta nel libro- esige sostenibilità per raggiungere un equilibrio nel rapporto tra la società e l’ambiente, richiedendo cooperazione tra i paesi e valorizzando gli organismi internazionali. La pace è minacciata dal riarmo nucleare, dal proliferare del commercio delle armi e dalle ingiustizie che schiacciano i paesi più poveri, che soffrono la fame, i fanatismi religiosi e ideologici, la desertificazione, l’impoverimento delle risorse.

L’Europa può diventare strumento di pace se lavora nella direzione di una crescita insieme di economia, diritti sociali e cura per il creato.”

L’incontro è libero, “un’occasione – afferma Paola Tacchini, referente del gruppo organizzatore – per chiedere all’autore come coniugare Fede e attivismo politico in un mondo che spesso sembra andare sempre più alla deriva.

