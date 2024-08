Il Collegium Musicum Shizuoka, accompagnato dal prestigioso Szigeti Quartet, si è esibito sotto la direzione del Maestro Toshiyuki Takahashi al Cremona Summer Festival.

“Siamo stati estremamente onorati – ha dichiarato il Signor Saimo Yasushi, responsabile e organizzatore dell’orchestra giapponese – di poter suonare nei concerti a Cremona, la capitale della liuteria, utilizzando gli strumenti cremonesi. È stata un’esperienza straordinaria che ha arricchito profondamente il nostro rapporto con la musica e la tradizione strumentale italiana, creando un prezioso collegamento tra il Giappone e Cremona, attraverso la musica e la cultura condivise”.

Una serata che sarà riproposta lunedì 12 agosto 2024, alle ore 19.00, presso il Cortile di Palazzo Fodri, con un concerto a ingresso libero, fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo o di troppo caldo, il concerto avrà luogo in Sala Maffei.

I concerti sono inseriti nel Cremona Summer Festival, organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona, nell’ambito del progetto Masterclass, con la collaborazione dei Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore. La Camera di Commercio ha promosso con convinzione il progetto a partire dal 2009, con la consapevolezza che la musica rappresenti per Cremona e il suo territorio una risorsa da valorizzare anche dal punto di vista turistico. Il territorio cremonese si è affermato come “A place to play” per organizzazioni musicali provenienti da tutto il mondo. Dopo la pausa del 2020 e la lenta ripartenza del 2021 e del 2022, nel 2024 il numero dei partecipanti previsti ammonta a circa 2.000 tra studenti, musicisti, insegnanti e genitori.

Il Cremona Summer Festival ha il supporto e la collaborazione della Scuola Internazionale di Liuteria, della Fondazione Museo del Violino, del Touring Club, della Strada del Gusto Cremonese delle Botteghe del Centro, del Distretto Urbano del Commercio, di Confartigianato, dell’Associazione Filodrammatica Cremonese, del Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, della Cremona International Music Academy, del Casalmaggiore International Music Festival, del Festival delle Orchestre Giovanili di Firenze, e di BeMyMusic Cremona.

Collegium Musicum Shizuoka

si è costituito quando l’orchestra si esibiva con un coro presente nella città di Shizuoka e nel 1995 ha iniziato la sua attività indipendente come gruppo orchestrale. L’orchestra ha eseguito numerosi concerti, soprattutto con i cori. Nel 2018 si è anche esibita all’estero, in Ungheria. Da ricordare la partecipazione ai concerti del Collegium della violinista Haruka Nagao, vincitrice di numerosi concorsi e primo concertatore dell’Opera di Stato ungherese.

Szigeti Quartet

Formatosi nel 2017, è composto da direttori d’orchestra delle principali orchestre di Budapest. I suoi componenti sono pluripremiati in concorsi e ospiti regolari di prestigiosi festival di musica da camera in vari paesi. Il debutto, avvenuto alla Settimana del Quartetto d’Archi di Beethoven, è stato seguito da una standing ovation. A partire dalla stagione 2018/2019, il quartetto Szigeti ha iniziato a creare un proprio repertorio da proporre ai concerti, collaborando con artisti ospiti come György Konrád, Márta Gulyás, Gustav Rivinius e Lajos Lencsés. Il Quartetto Szigeti è invitato in Giappone, Germania, Turchia, ecc. e soprattutto in Ungheria, per sviluppare le attività performative. Nel 2021 e 2022 è stato selezionato per il Sándor Végh String Quartet Program.

Toshiyuki Takahashi

Nato nel 1968, si è diplomato alla Scuola di musica per bambini Toho Gakuen e alla Scuola superiore Toho Gakuen nel 1991. Ha studiato direzione d’orchestra con Hideomi Kuroiwa, Taijiro Iimori e Kazuyoshi Akiyama. Nel 1991, come membro dell’Orchestra della Toho Gakuen School, si è esibito alla Carnegie Hall di New York e al Festival di Evian in Francia; nel 1992 ha partecipato al Master Players di Lugano, in Svizzera; nel 1993 al Meister di Vienna e nel 1995 all’Accademia di Musica Respighi di Orvieto, in Italia, con corsi di direzione d’orchestra.

Programma 11 Agosto

Vivaldi, Concerto per 2 flauti, L’estate (dalle quattro stagioni)

Puccini, Crisantemo

J.S. Bach, Concerto brandeburghese n. 4

Edward Elgar, Introduzione e Allegro

Programma 12 Agosto

Vivaldi, Concerto per 2 flauti, L’estro armonico Op.3 -11

Puccini, Crisantemo, J.S. Bach, Concerto brandeburghese n. 4

Edward Elgar, Introduzione e Allegro

© Riproduzione riservata