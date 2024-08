Ferragosto non significa necessariamente vacanze. Sono tantissimi i cremonesi che hanno già goduto delle ferie, ancor più quelli che per i più svariati motivi non si muovono da casa.

E allora perché non passare il giorno dell’Assunta in uno degli agriturismi del territorio.

Una scelta già approvata da molti: le strutture che saranno aperte, infatti, registrano il tutto esaurito. E per chi oltre alla ristorazione offre anche le camere il discorso è analogo; nonostante il grande caldo c’è chi arriva da fuori.

