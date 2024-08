Dopo la Novena nelle parrocchie della zona pastorale IV, si apre oggi la settimana clou in vista della Festa dell’Assunta. Come noto per l’edizione di quest’anno ci sarà un prologo mercoledi 14 agosto, con la processione fluviale sul Po e la preghiera a Punta Cristo, e il Rosario recitato in Largo Marinai d’Italia. La statua della Madonna di Brancere, Regina e Patrona del Po, la mattina dell’Assunta sarà portata in Cattedrale. L’arrivo dell’effige sacra è previsto per le ore 9 di giovedì 15 agosto, in forma privata. La statua, accolta dal rettore mons. Attilio Cibolini, sarà come consueto collocata sulla destra dell’area presbiterale, esposta alla devozione personale dei fedeli.

Nell’occasione in Cattedrale sarà anche esposta l’antica pergamena del 1620 con la quale Papa Paolo V concede l’indulgenza plenaria a quanti il 15 agosto visitano la Cattedrale di Cremona.

Alle 11 il vescovo Antonio Napolioni presiederà quindi la solenne eucaristica dell’Assunta, concelebrata dai canonici del Capitolo. La Messa delle 11 dalla Cattedrale, come tutte le domeniche e nelle solennità, sarà proposta in diretta televisiva su Cremona1 (canale 19) e in streaming attraverso i canali web e social della diocesi di Cremona (il canale youtube, la pagine facebook e il portale internet diocesano).

Al termine della liturgia l’effigie della Madonna sarà portata in piazza per essere poi trasferita alla Canottieri Flora, dove nel pomeriggio partirà la processione sul fiume verso Lido Ariston. Durante la processione fluviale con i vogatori e le imbarcazioni, la discesa sul Po della Madonna di Brencere sarà accompagnata proprio dal vescovo Antonio Napolioni che, al passaggio sul fiume, benedirà le società canottieri e motonautiche.

Intorno alle 16.30 è previsto lo sbarco in località Provaglio e subito dopo, nella zona rivierasca di Brancere, la Messa presieduta dal vescovo Napolioni e trasmessa in diretta tv su Cremona1.

Nel pomeriggio in Cattedrale, invece, ulteriore appuntamento solenne sarà alle 17.30 il canto del Vespro, cui seguirà alle 18 l’ultima Messa della giornata.

