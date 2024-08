Dopo le visite mediche, la Vanoli si è ritrovata alla canottieri Bissolati per la prima seduta atletica della stagione. Prima di iniziare il lavoro agli ordini del preparatore Jacopo Torresi, coach Demis Cavina ha riunito la squadra sul capo da calcio per il primo discorso.

Poche parole, sempre in inglese per essere compreso da tutti, con il benvenuto ai nuovi e le prime indicazioni sulla nuova avventura con la “Vanoli family”.

A dare il benvenuto alla squadra e allo staff anche il presidente della Bissolati, Maurilio Segalini che si è brevemente trattenuto con coach Demis Cavina e con il GM Andrea Conti che ha interrotto le vacanze per essere presente nel giorno del ritrovo della squadra.

Oltre allo staff tecnico al completo anche il team comunicazione per i primi video e le prime foto ai giocatori, tutti presenti, compresi i 2005 e 2006 aggregati alla prima squadra, eccezion fatta per Owens e Davis che arriveranno più avanti. Tariq già venerdì, Corey invece un po’ più avanti perché ha da poco concluso l’avventura canadese, terminata in semifinale playoff.

