Il Comune di Castelleone ha inviato la documentazione tecnica all’ASST di Crema per l’adesione all’avviso pubblico per la ricerca di un immobile da adibire a casa di Comunità Spke, in scadenza domani 14 agosto. L’avviso esplorativo per manfestazione di interesse era stato pubblicato il 15 luglio dall’azienda ospedaliera.

Da tempo era in corso un confronto tra il Comune e la Fondazione Giuseppina Brunenghi Onlus, finalizzato a raggiungere un accordo per la gestione di spazi attualmente a rustico di proprietà della Fondazione stessa.

L’apertura al territorio è uno degli aspetti che la Fondazione ha consolidato nel tempo, a questo scopo il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha deliberato la messa a disposizione di un’area, posizionata al di sotto della zona dei Poliambulatori, che già oggi garantiscono un’ampia offerta di servizi ai castelleonesi e ai paesi limitrofi.

Questi spazi costituiranno oggetto di un accordo trentennale che verrà formalizzato con atto notarile, al momento oggetto di scrittura privata tra i due enti, nel caso di assegnazione della manifestazione di interesse. Lo stesso accordo è stato approvato all’interno del Consiglio Comunale di martedì 30 luglio.

Dopo l’accordo tra Comune di Castelleone e Fondazione Brunenghi Onlus, gli spazi saranno concessi alla stessa ASST di Crema a titolo gratuito e attraverso fondi di Regione Lombardia, la stessa Asst andrà a progettare e sviluppare la Casa di Comunità Spoke.

“L’accordo tra i due Enti – afferma il sindaco Federico Marchesi – rappresenta il primo dei passaggi necessari per giungere alla costruzione della Casa di Comunità Spoke. In attesa dello sviluppo dell’intera procedura che richiederà ancora tempo, certamente

l’Amministrazione Comunale guarda con ottimismo e favore tale primo risultato raggiunto”.

