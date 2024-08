Recuperare il rapporto con i cittadini attraverso il dialogo. Questo il centro dell’incontro organizzato dal segretario cittadino del Pd Roberto Galletti alla festa dell’Unità che ha visto tra i protagonisti anche il past sindaco Gianluca Galimberti.

“Proprio la comunicazione – ha spiegato Galletti – deve essere protagonista nei prossimi cinque anni per ristabilire la fiducia degli elettori, con lo scambio ed il confronto dei contenuti di interesse pubblico politico prodotti dal sistema politico stesso. È questo il punto di partenza”.

Il past sindaco Galimberti ha portato la sua esperienza di questi 10 anni in politica e la relazione con i cittadini: “Bisogna cercare il più possibile di essere aderenti ai fatti e ci abbiamo provato in questi 10 anni e cercare di dire parole civili e di senso. Penso che la comunicazione vada intesa come relazione con tutti, come ricerca di ciò che è vero e che va comunicato in quanto tale, e come il tentativo di dire parole civili e che abbiano senso”.

Dopo le due legislature Galimberti è tornato a fare il professore di fisica al liceo Aselli di Cremona , ma in verità è tornato a far parlare di sè con il suo podcast fatto insieme ai giovani.

“Il Podcast è un tentativo di proporre con linguaggi nuovi e freschi una riflessione sul fare politica che non riguarda solo gli amministratori. Noi ci rivolgiamo a un ipotetico giovane che ha interesse e desiderio di entrare in politica e di mettersi al servizio della comunità, ma più in generale la politica riguarda tutti i cittadini e bisogna riflettere, bisogna costruire un pensiero condiviso. Non c’è concretezza se non c’è un pensiero e noi vogliamo con il podcast proporre una riflessione e un pensiero sul fare politica”.

