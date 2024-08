Il furto in casa è il reato che gli italiani temono di più: sono il 52,8%, secondo il Censis, coloro che hanno paura che i ladri entrino nella propria abitazione, molto più di coloro che, invece, si preoccupano ad esempio di possibili aggressioni e minacce, o che la loro auto venga rubata.

Una minaccia che si fa più concreta in questo periodo di vacanze, con le case lasciate vuote spesso per settimane intere. Secondo quanto riporta Confedilizia – in base alle elaborazioni Istat dei dati del ministero dell’Interno – la città in assoluto più colpita dai furti in abitazione è Pisa, seguita da due capoluoghi lombardi, Pavia e Monza Brianza.

Cremona si posiziona a metà classifica, 57esima a livello nazionale con 201 denunce ogni 100mila abitanti. In valore assoluto nella nostra provincia sono 707 le denunce presentate nel corso del 2023. Un territorio a quanto sembra più sicuro rispetto alle altre città lombarde: Cremona infatti è penultima a livello regionale (ai primi tre posti, appunto, Pisa, Monza Brianza e Lecco).

Più in generale nel corso del 2023 si è registrato un incremento dei furti rispetto all’anno prima ma si tratta comunque di dati inferiori rispetto al pre-pandemia.

