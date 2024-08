Salvataggio in mare, nel pomeriggio di Ferragosto, ad opera di un cremonese, Diego Cassinelli, che si trova in vacanza ad Ostuni. Stava ritirando dall’acqua il sup (stad up paddle) dall’alto della scogliera quando ha avvertito delle grida provenire dal mare, al largo di un tratto di costa rocciosa. “Inizialmente pensavo a ragazzi che scherzavano – ci racconta – poi mi sono accorto che così non era e ho subito ributtato il sup in acqua. Mi sono tuffato e ho remato con tutta la forza possibile per arrivare dai due ragazzi, uno dei quali era stato colto – ho appreso dopo – da una crisi epilettica.

“Quando sono arrivato vicino ai due ragazzi – continua – ho issato a bordo il ragazzo in preda alla crisi, non respirava ed era a peso morto, siamo riusciti a tirarlo su a fatica e poi mentre lo trasportavano in spiaggia l’amico ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco”.

Una volta arrivati a riva ha espulso l’acqua che aveva ingerito ed è stata chiamata l’ambulanza”. Il giovane era in salvo; per il soccorritore, stremato, la soddisfazione di aver contribuito in maniera determinante.

