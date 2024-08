Due incidenti sulle strade cremonesi nel pomeriggio di Ferragosto, entrambi in partenza molto gravi, ma che si sono poi risolti per i coinvolti senza conseguenze preoccupanti.

Alle 16,15 uno scontro auto – moto sulla strada tra Aspice e Alfiano nel comune di Corte de Frati ha coinvolto quattro persone, due ragazzi di 16 e 18 anni e una coppia, una donna di 69 e un uomo di 74 anni. In un primo momento è stato allertato l’elisoccorso che poi non si è reso necessario. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Cremona in codice giallo.

Un altro incidente è avvenuto in territorio di Rivolta d’Adda, alla rotonda di via Leonardo da Vinci, alle 17,35. Una donna di 81 anni è stata investita mentre si trovava sulla sua bicicletta e ricoverata al San Raffaele di Milano. Non corre pericolo di vita.

