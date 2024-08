Marco Nasti rimane sempre nel mirino della Cremonese. La trattativa non può ancora dirsi chiusa, ma è viva più che mai. Si tratta di un under che piace molto ai grigiorossi, che lo stanno inseguendo da parecchio tempo, e che vanta ammiratori anche in Serie A, vedi Genoa. I dirigenti della Cremo sono sicuri che si tratta di un profilo dalle enormi potenzialità, uno degli under più forti in circolazione, che rinforzerebbe non poco il reparto attaccanti a disposizione del tecnico Stroppa.

Nasti è di proprietà del Milan. Con il club rossonero il giocatore ha svolto tutto il periodo di preparazione, prendendo parte anche alla tournée negli Stati Uniti. Il 20enne attaccante, nonostante la giovane età, può già vantare nel suo curriculum due stagioni trascorse in Serie B, prima con la maglia del Cosenza, poi con quella del Bari, per un totale di 60 presenze e 10 reti nel torneo cadetto. La sensazione stando alle indiscrezioni di mercato è che la Cremonese possa riuscire ad aggiudicarsi Nasti, con la possibilità addirittura di un trasferimento a titolo definitivo.

Intanto, non mancano le richieste per parecchi elementi della rosa grigiorossa considerati cedibili. Per Franco Vazquez c’è sempre la possibilità di tornare a giocare in Argentina per chiudere la carriera, ma non demorde il Cesena, che ha già fatto parecchi sondaggi per il trequartista grigiorosso.

A proposito di trequartisti, sono parecchio richiesti Cristian Buonaiuto e Cesar Falletti. Per quanto riguarda il pacchetto degli esterni, invece, chi potrebbe lasciare Cremona è Giacomo Quagliata, per il quale parecchi club hanno già provato a bussare alla porta della Cremonese.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata