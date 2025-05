Incidente all’alba lungo la via Persico, all’altezza di Levata di Grontardo, conclusosi con l’abbattimento di un semaforo e la fuga di uno dei conducenti. Erano circa le 6 della mattina quando i due veicoli si sono scontrati all’incrocio tra la Sp83 e via Papa Giovanni 23.

Una Mini Cooper, che proveniva dalla strada laterale, si è immessa sulla statale senza dare la precedenza, andando a sbattere contro una Citroen Ds, condotta da un 65enne residente nel Cremonese, che viaggiava lungo la statale. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

La Mini ha quindi terminato la propria corsa contro il palo semaforico. Il conducente è quindi sceso dall’auto ed è fuggito a piedi.

I Carabinieri del Radiomobile di Cremona, intervenuti per rilevare il sinistro, sono riusciti a risalire alla proprietaria del mezzo, che non risulta rubato. Sono quindi in corso gli accertamenti per capire chi fosse alla guida ed elevare eventuali sanzioni. lb

