Il match point dello scandalo, il caso a Cincinnati – Video

(Adnkronos) –

Un errore dell’arbitro sul match point per il punto più controverso della stagione 2024 nel tennis. Il caso va in scena negli ottavi di finale dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati nel match che lo statunitenise Jack Draper vince contro il canadese Felix Auger-Aliassime per 5-7, 6-4, 6-4. Draper chiude l’incontro con quella che sembra una spettacolare volee. Così, almeno, pensa l’arbitro che assegna punto, gioco, set e partita all’americano. Auger-Aliassime sostiene che Draper abbia realizzato un colpo irregolare, facendo rimbalzare la palla nel proprio campo. Il canadese, come mostra il replay, ha ragione.

Auger-Aliassime, senza trascendere, chiede ripetutamente all’arbitro di rivalutare la propria decisione. “Non hai visto il rimbalzo della palla nel suo campo?” chiede ripetutamente. “Ora te ne vai da qui e questa scena sarà mostrata ovunque: è una situazione ridicola”, dice il canadese. L’arbitro, in evidente imbarazzo, conferma la decisione: “Ho visto così…”, dice senza troppa convinzione. Draper mostra disponibilità a rigiocare il punto, ma non si espone sulla regolarità del colpo: “Stavo guardando Felix, non so, non ho visto”, dice l’americano attendendo una decisione dall’arbitro e dal supervisor.

“Devo decidere in base a quello che ho visto. Al momento non posso tornare indietro: è quello che ho visto”, dice l’arbitro, confermando quindi la decisione sbagliata. Il video rimbalza su X e alimenta il dibattito sull’episodio. L’errore balza agli occhi. Molti utenti e appassionati puntano il dito non solo contro l’arbitro. Nel mirino finisce anche Draper, ‘reo’ di non aver preso posizione. Si pronuncia anche Nick Kyrgios, che non esista a stigmatizzare il comportamento del collega: “E’ una chiamata orribile, ma ogni giocatore sa che sei perfettamente consapevole di aver colpito” il terreno di gioco. “E’ una roba ridicola”.