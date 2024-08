La Versilia ha tanti legami con Cremona e con la provincia di Cremona: non solo perchè per tutti è “il mare dei cremonesi”(in quanto il più vicino geograficamente), ma perchè custodisce luoghi e memoria indissolubilmente legati alla storia della città. Il viaggio di Cremonaoggi parte dalla Casa di Nostra Signora (che ha sede centrale in via Ettore Sacchi a Cremona ed è di appartenenza della Caritas cremonese): è collocata geograficamente a Tonfano, zona di Marina di Pietrasanta, tra alcuni poli artistici e turistici importanti -oltre ad essere una località marittima contornata dalle Alpi Apuane-. “Il nostro desiderio è di creare un dialogo tra il turismo e il territorio in cui ci troviamo. Così, stiamo creando sinergie con associazioni della zona che condividono con noi valori ambientali e artistici. Per esempio, la vicina Pietrasanta è nota come la Piccola Atene della Versilia ed è proprio da qui che siamo partiti per dare spazio all’arte“” spiegano i gestori in loco della struttura. Nella struttura ricettiva sono tanti i cremonesi che vi alloggiano in questo agosto 2024 (tra cui anche diversi politici).

I cremonesi che riescono ad andare in Versilia per le vacanze possono (dal 3agosto 2024 e solo nei week end) usufruire del famoso treno “Freccia della Versilia”, linea dapprima quotidiana, poi soppressa e oggi in servizio due giorni la settimana, grazie anche a richieste dal mondo della politica che ne ha capito potenzialità e utilità.

E se Cremona è città della musica, a Viareggio – località Le Focette, sul lungomare di Marina di Pietrasanta – c’è un luogo storico della musica che ha visto nascere artisti diventati leggende: La Bussola. Il locale – fondato da Sergio Bernardini nel 1955 – rivoluzionò la musica e fece nascere l’astro cremonese Mina, che vi cantò diciottenne nel 1958 e che vi tenne una serie di concerti tra il 1962 e il 1978.

Questa terra è legata però anche allo sport: famosa e storica ormai è la Casa al Mare di Casalmaggiore a Forte dei Marmi, sede ormai storica del ritiro Vbc. Gli allenamenti delle ragazze del volley si dividono sempre tra sabbia, piscina, palestra pesi e palestra gioco, tutto nel territorio limitrofo a Forte dei Marmi.

C’è poi un’altra persona molto conosciuta a Cremona che, da artista, è molto legata a Forte dei Marmi. Si tratta di Franca Formis. Formis, nata in provincia di Mantova, si trasferisce con la famiglia a Cremona dove termina gli studi e vive tuttora. Professionalmente si è realizzata come stilista di successo, molto nota nella sua città e stimata anche a livello nazionale e internazionale. Da sempre si dedica con passione alla pittura ad olio, che considera un linguaggio attuale ed innovativo e durante il suo percorso artistico, importanti critici d’arte le hanno conferito numerosi premi e riconoscimenti. Ha esposto dal 2009 al 2023 con una mostra alla “Marguttiana” di Forte dei Marmi e dal 2013 al 2023 con l’esposizione “Versilia” sempre a Forte. Fban

