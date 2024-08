Dalle prime ore di domenica mattina il quadro meteorologico anche su Cremona ha subito un forte peggioramento con l’arrivo della pioggia. Secondo gli esperti anche la nostra provincia potrebbe essere soggetta nn solo a forti temporali, ma anche a grandinate e locali nubifragi. Si tratta dell’ effetto di un fronte freddo proveniente dal nord Europa che porta un significativo cambiamento nel panorama meteo-climatico dell’intero Paese. Già da lunedì il meteo tornerà però a stabilizzarsi sulle medie stagionali. La Protezione civile ha emesso comunque per domenica un’allerta gialla in Lombardia per «rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate locali e forti raffiche di vento».

