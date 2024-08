A Chicago si inizia con Biden e le proteste per Gaza

CHICAGO (STATI UNITI) – La Convention democratica che dovrebbe dare una ulteriore spinta al ticket Harris-Waltz per il sorpasso su quello repubblicano Trump-Vance inizia tra poche ore all’Union Center di Chicago. Ma intanto scendono in piazza coloro che contestano la politica dell’amministrazione Biden considerata troppo sbilanciata in supporto di Israele e che contribuirebbe al “genocidio” dei palestinesi a Gaza. Stasera parlerà proprio il presidente Joe Biden, che ha dovuto rinunciare a denti stretti alla nomination per i chiari limiti d’età e anche la ex nominata per la presidenza Hillary Clinton che nel 2016 venne sconfitta da Trump. Tutti devono cercare di rafforzare una unità traballante nel partito democratico. Per questo parlerà anche la giovane Congresswoman di New York Alexander Ocasio-Cortez, di solito molto critica con Biden sulla politica estera in Medio Oriente, ma che da quando la nomination è di Kamala Harris, ha cambiato atteggiamento e sta cercando l’unità del partito per poter battere il 5 novembre Donald Trump.

xo9/fsc/gsl (Video di Stefano Vaccara)